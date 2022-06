POL-AA: Ostalbkreis: Straßenverkehrsgefährdung

Aalen (ots) - Rosengarten-Westheim - In den Gegenverkehr geschleudert Am Freitag gegen 16:40 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem PKW Mercedes die Neue Straße in Westheim in Richtung Schwäbisch Hall . Kurz vor dem Ortsausgang kam er auf der nassen Fahrbahn, wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem PKW BMW einer 71-Jährigen, die in ...

