Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht Zeugen zu Mülltonnenbränden und Brand bei Imbiss in Kassel

Kassel (ots)

Kassel: Nachdem es bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu Bränden von Mülltonnen in Kassel kam (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5095988), mussten Polizei und Feuerwehr in der Nacht zum Samstag erneut mehrfach wegen brennender Mülltonnen ausrücken. Zudem ereignete sich in der Nacht zum heutigen Montag ein weiterer Brand in der Frankfurter Straße. Dort hatten Unbekannte Papier vor der Eingangstür eines Imbisses angesteckt. Derzeit ist noch unklar, ob die nächtlichem Brände jeweils in einem Zusammenhang stehen oder auf das Konto unterschiedlicher Täter gehen. Die Polizei sucht jedoch nach Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können.

Die Brände in der Nacht zum Samstag ereigneten sich zwischen 2:00 und 3:45 Uhr. In den Straßen Die Freiheit, Mönchebergstraße, Wesertstraße, Töpfenmarkt, Kastenalsgasse und Gartenstraße waren jeweils Mülltonnen und -container angesteckt worden, die größtenteils völlig zerstört wurden. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten der oder die Täter nicht gefasst werden. Zu diesen Bränden ermitteln nun die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei wegen Sachbeschädigung.

Ermittlungen wegen Brandstiftung zieht das Feuer im Bereich des Imbisses in der Nacht zum heutigen Montag nach sich. Mit diesem Fall sind die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo betraut. Unbekannte hatten gegen 2:15 Uhr Papier im Bereich der Nebeneingangstür des Imbisses in der Frankfurter Straße, nahe der Heinrich-Heine-Straße, in Brand gesetzt. Ein Anwohner war auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte mit einem Feuerlöscher zu löschen begonnen, bis die alarmierte Feuerwehr diese Arbeit schließlich zum Abschluss brachte. Durch den Brand war die Tür erheblich beschädigt sowie die Fassade durch Ruß geschwärzt worden. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Brände gemacht haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell