POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Großenkneten +++ zwei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 25. November 2021, circa 05:15 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Mann aus Wildeshausen mit seinem Pkw-Suzuki die Wildeshauser Straße in Richtung Ahlhorn. In Höhe der Einmündung Rüspelbusch kollidierte er mit einem die Fahrbahn querenden Stück Damwild.

Der Fahrzeugführer, sowie sein 34-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und vorsorglich von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Das Tier flüchtete nach dem Zusammenstoß. Der Sachschaden wurde auf circa 3.500 Euro geschätzt.

