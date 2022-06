POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Fahrrad vs. PKW Gegen 5:00 Uhr am Freitagmorgen befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Pedelec der Marke Cube die L1060 aus Richtung Hessental in Richtung Sulzdorf. Ihm folgte eine 65-Jährige in einem VW. Auf Höhe der Einmündung Brückäckerstraße bog der Pedelec-Fahrer unvermittelt, ohne Handzeichen zu geben oder den dortigen Linksabbiegestreifen zu nutzen, scharf nach links in die ...

mehr