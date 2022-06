Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mehrere Einbrüche in Firmenräumlichkeiten - Holz entwendet - Bauschutt illegal entsorgt - Vermisstenfahndung - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Ebnat: Mehrere Einbrüche in Firmenräumlichkeiten

Am Freitagmorgen um kurz vor 7 Uhr wurde festgestellt, dass in ein Firmengebäude in der Kreidestraße eingebrochen wurde. Der oder die Einbrecher haben zuvor mit einem Hammer eine Scheibe eingeschlagen und anschließend ein Fenster entriegelt. Aus der Halle wurden nach ersten Erkenntnissen mindestens zwei Fahrräder und vier neue Reifen inklusive Alu-Felgen entwendet. Ein Kompressor wurde bereitgestellt, jedoch zurückgelassen. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 3000 Euro geschätzt. Anschließend wurde in einem abgetrennten Teil der Halle ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen und auch dieser Bereich durchsucht. Hieraus wurden zwei Pedelecs entwendet.

Kurz darauf wurde dann festgestellt, dass zwischen 23 Uhr und 07:45 Uhr in ein benachbartes Gebäude in der Kreidestraße ebenfalls eingebrochen wurde. Hier wurde zunächst aus einem Bau-Container eine Alu-Flex entwendet, mit welcher der Zaun auf der Rückseite des Gebäudes aufgetrennt wurde. Mit einer ebenfalls entwendeten Eisenstange wurde anschließend das Rolltor beschädigt und so Zugang in das Gebäude verschafft. Im Innern wurden sämtliche Schränke, Kisten und Schachteln geöffnet und durchsucht sowie ein Fenster zum Bürotrakt aufgebrochen. Auch im Bürotrakt wurden daraufhin sämtliche Räume durchsucht. Aus der Halle wurde auf jeden Fall ein Kälteschutzgerät, ein Schweißgerät und eine neue Kabeltrommel entwendet. Der Gebäudeschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 919001 entgegen.

Bopfingen: LKW gestreift

Ein 82-jähriger Suzuki-Lenker befuhr am Freitag gegen 11 Uhr die Neue Nördlinger Straße in Richtung Trochtelfingen. Auf Höhe eines dortigen Autohauses stand ein Sattelzug mit angehängtem Autotransportanhänger am rechten Fahrbahnrand mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Beim Vorbeifahren streifte der Suzuki-Fahrer infolge Unachtsamkeit den Anhänger. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Gschwend: Holz entwendet

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete zwischen Montagnachmittag und Mittwochnachmittag aus dem Waldstück "Schlechtbacher Wald" fertig verarbeitetes und gelagertes Holz im Gesamtwert von ca. 1600 Euro. Der Abtransport der Holzstämme konnte vermutlich nur mittels eines Lastwagens oder ähnlichem Fahrzeug erfolgt sein. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Beobachtungen erbittet der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176 / 6562

Heubach: Bauschutt illegal entsorgt

Am Freitag wurde dem Polizeiposten Heubach mitgeteilt, dass zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr und Donnerstagnachmittag, 17:30 Uhr durch einen bislang Unbekannten auf der Baustelle des Neubaugebietes Richtung Heubach-Buch eine größerer Menge Bauschutt abgeladen wurde. Der Unbekannte muss vermutlich über die Adlerstraße auf die Baustelle eingefahren sein. Anschließend wurde der Bauschutt auf einer bereits eingeschotterten Straße Richtung eines dortigen Discounters neben einer abgestellten Walze abgekippt. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 8776 in Verbindung zu setzen.

Würzburg / Waldstetten: Vermisster 14-Jähriger

Die Würzburger Polizei fahndet nach einem vermissten 14-Jährigen. Er lebt in einer Jugendgruppe in Grombühl und ist am Dienstag nicht wie erwartet aus einem Heimaturlaub aus Waldstetten zurückgekehrt. Es gibt keine konkreten Anhaltspunkte, wo sich der Vermisste aufhalten könnte. Daher bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

Bei dem Vermissten handelt es sich um den 14-jährigen Robin E. Er ist 178 cm groß, etwa 100 Kilogramm schwer und hat braune Augen. Unter Umständen könnte er sich im Raum Würzburg oder Kitzingen aufhalten. Es ist ebenso möglich, dass er sich nach wie vor im Raum Waldstetten befindet. Hinweise auf eine Straftat liegen im Zusammenhang mit dem Vermisstenfall nicht vor.

Link zur Fahndung: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/032108/index.html?fbclid=IwAR1ibgEvLqm-bmJhJMwqbWtBrueSqoPTR6cnM6I8ujULJtJEh8OiZqrR7zA

Wer den Jugendlichen seit Dienstag gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.

