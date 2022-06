Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Fahrrad vs. PKW

Gegen 5:00 Uhr am Freitagmorgen befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Pedelec der Marke Cube die L1060 aus Richtung Hessental in Richtung Sulzdorf. Ihm folgte eine 65-Jährige in einem VW. Auf Höhe der Einmündung Brückäckerstraße bog der Pedelec-Fahrer unvermittelt, ohne Handzeichen zu geben oder den dortigen Linksabbiegestreifen zu nutzen, scharf nach links in die Brückäckerstraße ab. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit dem VW, dessen Lenkerin gerade in Begriff war, den das Pedelec unter Nutzung des Linksabbiegestreifens zu überholen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Pedelec-Fahrer schwer verletzt. Er musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Satteldorf: Unfall an Autobahnauffahrt

Kurz nach 9:00 Uhr wurde der Polizei ein Unfall an der Autobahnanschlussstelle Satteldorf der BAB6 in Fahrtrichtung Nürnberg gemeldet. Hierbei war ein LKW aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug hatte dabei die Leitplanke durchbrochen und kam teilweise im Bereich der Auffahrt zur BAB zum Stehen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden liegt im oberen fünfstelligen Bereich. Die Auffahrt blieb noch bis in den Nachmittag gesperrt, da Betriebsflüssigkeit ausgelaufen war und eine Fahrbahnreinigung notwendig geworden war.

