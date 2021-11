Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf, Lkrs. RW) Anzeige wegen unerlaubter Abfallentsorgung

Epfendorf (ots)

Auf einem Parkplatz an der Kreisstraße zwischen Trichtingen und Altoberndorf sind am Dienstagmorgen Abfälle entsorgt worden. Etwa ein halber Kubikmeter Kartons, Hausrat und Bekleidungsstücke waren dort unberechtigt abgeladen worden. Die Polizei inspizierte den Sperrmüll und fand eine Adresse in Rheinland-Pfalz. Anhand dieser gelang es, den mutmaßlichen Verursacher, der in den Kreis Rottweil verzogen ist, ausfindig zu machen. Der Mann muss nun mit einer Anzeige und einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell