Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Hüttlingen: 11-jähriger Radler leicht verletzt

Ein 73-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Samstag kurz nach 10 Uhr die Bachstraße in Richtung Kocherstraße. Auf Höhe der Einmündung Seitsberger Weg querte ein 11-jähriger Radfahrer die Fahrbahn ohne auf den Verkehr zu achten und wurde von dem Audi erfasst. Der Junge kam mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden blieb relativ gering.

Lorch: Rennradfahrer schwer verletzt - dort fahrende Radgruppe gesucht

Ein 32-jähriger LKW-Fahrer befuhr am Samstag gegen 14:15 Uhr die relativ enge Kreisstraße 3273 von Waldhausen kommend in Richtung Rattenharz. Kurz nach dem Ortsausgang von Waldhausen überholte der Lkw-Fahrer eine Gruppe von vier Radfahrern. Die Fahrbahnbreite beträgt im weiteren Verlauf nur ca. 4,80 m. Noch während des Überholvorganges und kurz vor einer starken Linkskurve kam dem Lkw ein Rennradfahrer entgegen, der an dem Lkw nicht mehr vorbeifahren konnte. Er bremste sein Rennrad stark ab und fuhr in die angrenzende Wiese. Dort stürzte der 53-jährige Radler und verletzt sich hierbei schwer. Ein ebenfalls entgegenkommender Pkw musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu verhindern. Der Unfall wurde von der Polizei in Schwäbisch Gmünd aufgenommen. Diese sucht nun die vier Radfahrer als Zeugen, die der Lkw überholt hat. Leider war die Radgruppe beim Eintreffen der Streife nicht mehr vor Ort. Die Radler sollen sich bitte beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/ 3580, melden.

Durlangen: Motorradfahrer übersehen

Kurz nach 17 Uhr wurde am Samstag ein 29-jähriger Yamaha-Fahrer von einem 73-jährigen Fiat-Fahrer übersehen. Der Biker befuhr die Gmünder Straße, während der Panda-Fahrer in der Zimmerbacher Straße wendete. Glücklicherweise wurde der Yamaha-Fahrer nur leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer unterschätzt

Eine 32-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Samstag gegen 23 Uhr die Pfitzerstraße und bog im dortigen Kreisverkehr nach rechts in die Remsstraße ab. Gleichzeitig querte ein 18-jähriger Radler den dortigen Radweg mit hoher Geschwindigkeit und ohne Beleuchtung von links nach rechts. Der 18-Jährige wurde vom Mercedes erfasst, stürzte, erlitt mehrere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

