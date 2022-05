Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Cloppenburg: Ermittlung nach einem Axt-Angriff und polizeilichem Schusswaffeneinsatz im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 02. Mai 2022, kam es gegen 14:40 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in Essen (Oldenburg). Wie der Polizei mitgeteilt wurde, soll ein 68-Jähriger einen 46-Jährigen, beide aus dem Landkreis Cloppenburg, mit einer Axt bedroht haben. Durch hinzugerufene Polizeikräfte wurde der 68-Jährige zum Ablegen der Axt aufgefordert. Diesem kam der Angreifer nicht nach. Vielmehr näherte er sich weiter dem 46-Jährigen und auch den eingetroffenen Polizeikräften. Um den 68-Jährigen zum Ablegen des Gegenstandes zu bewegen, wurde durch die Beamten nach mehrfacher Androhung ein Warnschuss abgegeben. Trotzdem legte der Angreifer die Axt nicht ab und griff die Beamten mit der Axt an. Letztendlich machte einer der eingesetzten Polizeibeamten von seiner Schusswaffe Gebrauch und traf den 68-Jährigen am Bein. Nach einer ersten Behandlung vor Ort wurde er in ein Krankenhaus gefahren. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Sowohl der 46-Jährige, als auch die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt. Für eine unabhängige Aufnahme des Sachverhaltes wurden Beamte der Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg-Land / Wesermarsch eingesetzt. Die Ermittlungen zum Schusswaffeneinsatz sowie den Umständen des Angriffes dauern aktuell an.

