Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Streitigkeiten mit Körperverletzung - Frauen sexuell belästigt - Körperverletzung - Unfallflucht - Diebstahl aus PKW - Dieseldiebstahl - Sonstiges

Aalen (ots)

Lauchheim: Vorfahrt missachtet

Am Samstag fuhr eine 84-Jährige mit ihrem Daimler von der L1076 von Lauchheim kommend, nach links auf die B29 in Richtung Westhausen auf. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts heranfahrenden Mercedes Vito. Trotz eines eingeleiteten Bremsmanövers seitens des 22-jährigen Vito-Fahrers fuhr dieser auf den Daimler auf. Beide Fahrzeugen waren mit einem Gesamtschaden von etwa 16000 Euro nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wasseralfingen: Streitigkeit bei Stadtfest

Auf einem Stadtfest kam es am Samstag gegen 23:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 40-jährigen Frauen. Eine der beiden ging aus bisher nicht nachvollziehbaren Gründen massiv auf die andere los. Infolgedessen kam es zu einem größeren Gerangel, bei dem zudem ein weiterer Bekannter der Geschädigten attackiert und verletzt wurde. Der alkoholisierten Angreiferin wurde anschließend ein Platzverweis erteilt, welchem Sie zunächst nicht nachkam, weshalb einfache körperliche Gewalt seitens der Polizei angewendet werden musste. Erst in letzter Konsequenz kam sie dem Platzverweis nach und verließ das Fest.

Westhausen: Dieseldiebstahl

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 21 Uhr, aus einem LKW, der in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße abgestellt war, geschätzt 400 Liter Diesel-Kraftstoff. Des Weiteren zapften sie an einem ebenfalls dort abgestellten LKW eine noch bislang unbekannte Menge Diesel-Kraftstoff ab. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Diebstahl aus PKW

Bislang Unbekannte entwendeten zwischen Samstag, 12:30 Uhr und 13 Uhr, aus einem abgeschlossenen Peugeot, der in der Friedhofstraße abgestellt war, ein Navigationssystem und eine Handtasche im Wert von gesamt circa 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Kerkingen: Körperverletzung- Zeugen gesucht!

In der Nacht zum Sonntag kam es in einem Festzelt "Am Wasen" zu einer Körperverletzung bei der ein 16-jähriger verletzt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der Jugendliche gegen 01:15 Uhr hinter dem Zelt von zwei bislang Unbekannten angegriffen und hierbei leicht verletzt. Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Heubach: Unfallflucht

Am Freitag, gegen 16:45 Uhr, bog ein bislang unbekannter LKW-Fahrer auf der Friedrichstraße nach rechts ab und streifte hierbei einen im Gegenverkehr stehenden Skoda eines 46-Jährigen. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch von einer anfahrenden Polizeistreife festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10000 Euro.

Lorch: Streitigkeiten mit Körperverletzung

Vor einem Café in der Hauptstraße kam es am Samstag zu einer Streitigkeit, bei der eine bislang unbekannte Frau von einem unbekannten Mann geschlagen wurde. Im weiteren Verlauf wurden diverse umstehende Personen aufmerksam und es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen 10-15 Personen. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnte nur noch ein 27-Jähriger angetroffen werden.

Iggingen: Auf Gegenfahrbahn geraten

Ein 23-Jähriger befuhr am Freitag mit seinem Polo die K3266 von Hussenhofen nach Iggingen. Gegen 23:15 Uhr kam er am Ortseingang Iggingen auf Höhe einer dortigen Verkehrsinsel aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Suzuki einer 21-Jährigen. Bei dem Aufprall wurde die junge Frau leicht verletzt. An den Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10000 Euro.

Gschwend: PKW übersehen

Beim Ausfahren aus einem Grundstück auf der K3250K übersah am Samstagfrüh, gegen 08:30 Uhr, ein 66-jähriger Ford-Fahrer eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 59-jährige Citroen-Fahrerin. Diese erkannte die Situation, kam jedoch beim Versuch auszuweichen von der Straße ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Betonpfosten. Der Gesamtschaden beläuft sich hierbei auf rund 4500 Euro.

Heubach: Frauen sexuell belästigt

Am Samstag gegen 21:15 Uhr befanden sich zwei 22-Jährige Frauen von der Innenstadt auf dem Weg zu einem Supermarkt in dem Gmünder Straße, als plötzlich ein bislang unbekannter Mann auftauchte und sie sexuell belästigte. Als die Frauen die Polizei riefen, ließ der alkoholisierte Mann von den beiden ab und flüchtete in Richtung Teckstraße. Er wird als etwa 170 cm groß beschrieben, dunkle Haare und ca. 25 Jahre alt. Er war mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Käppi sowie kurzer Jeans bekleidet. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet unter Telefon 07171/3580 um weitere Hinweise auf den Mann.

Spraitbach/Hönig: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Audi die K3254 von Spraitbach nach Hönig. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Verkehrszeichen, sowie einem Baum. Im weiteren Verlauf geriet er aufgrund einer Gegenlenkbewegung nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im abschüssigen Grünstreifen zum Stillstand. Im Anschluss daran entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte später durch die Polizei angetroffen werden. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in eine Klinik gebracht, wo zudem eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Heubach/Lautern: Aufgefahren

Als ein vor ihm fahrender Daimler- Fahrer am Sonntag, gegen 19:50 Uhr, in der Hohenroder Straße sein Fahrzeug abbremste, bemerke dies ein nachfolgender Ford- Fahrer zu spät und fuhr auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro.

