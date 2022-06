Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Kraftstoffdiebstahl

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Zu einem Kraftstoffdiebstahl kam es zwischen dem 24.05.2022 und dem 30.05.2022 in Upgant-Schott. Unbekannte betraten in dem Zeitraum das am Oberdreescher Weg entstehende Neubaugebiet und entwendeten aus mehreren dort abgestellten Baumaschinen rund 1300 Liter Kraftstoff. Die Polizeistation Marienhafe bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04934 910590.

