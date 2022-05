Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Ermittlungen zum Brand einer leerstehenden Lagerhalle

Landkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

Nach dem Brand einer leerstehenden Lagerhalle am Freitag in Aurich liegen erste Erkenntnisse vor.

Aufgrund der bisherigen Untersuchungen vor Ort kann ein technischer Defekt derzeit als Brandursache ausgeschlossen werden. Es besteht nach aktuellem Ermittlungsstand der Verdacht einer Brandstiftung. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitag gegen 15.30 Uhr war der Leitstelle das Feuer im Wallster Weg gemeldet worden. Eine leerstehende Lagerhalle, deren Dach mit Eternit-Platten bedeckt war, brannte im Laufe des Nachmittags vollständig nieder. Aufgrund der großen Hitzeentwicklung platzten auch Teile des Daches ab und verteilten sich im Umfeld der Halle. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht exakt beziffert werden, da umfängliche Säuberungsarbeiten im Umfeld des Brandortes vorgenommen werden müssen.

Wer hat am Freitag in der Nähe des Brandorts am Wallster Weg, insbesondere im Bereich des alten Bahnübergangs oder entlang der Bahnschienen, Personen wahrgenommen? Hinweise werden an die Polizei Aurich erbeten unter Telefon 04941 606215.

