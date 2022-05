Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallbeteiligter verstorben

Folgemeldung zum schweren Verkehrsunfall am 19.05.2022

Landkreis Aurich (ots)

Norden - Unfallbeteiligter verstorben / Folgemeldung zum schweren Verkehrsunfall am 19.05.2022

Nach einem schweren Verkehrsunfall am 19.05.2022 in Norden ist nun einer der Unfallbeteiligten im Krankenhaus verstorben.

Bei dem Verkehrsunfall am 19.05.2022 war gegen 16.30 Uhr ein 21 Jahre alter VW-Fahrer auf der Wurzeldeicher Straße in Norden in den Gegenverkehr geraten und mit einem 70-jährigen Autofahrer aus der Gemeinde Krummhörn frontal kollidiert. Der 70-Jährige, seine 63-jährige Beifahrerin und der 21-jährige VW-Fahrer waren mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Wie nun bekannt wurde, ist der 70-jährige Mann am Samstag im Krankenhaus in Oldenburg in Folge des Unfalls verstorben.

Link zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/5228103

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell