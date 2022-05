Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norddeich - Vom Unfallort geflüchtet

Norden - Unfallflucht in der Uffenstraße

Norden/Norddeich - Unfallflucht auf Inselparkplatz

Großheide - Betrunken gefahren

Auf einem Parkplatz am Dörper Weg in Norddeich ist es am Freitag in der Zeit von 11:30 Uhr bis 15:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekannter Pkw beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten blauen VW Touran im Bereich der Beifahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Beteiligung anzugeben oder feststellen zu lassen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntagabend in Norden. Ein unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 18.30 Uhr und 20.15 Uhr, auf einem Parkplatz in der Uffenstraße einen roten VW Caddy. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Auf dem Inselparkplatz in Norddeich kam es zu einer Unfallflucht. Zwischen Donnerstag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 14.50 Uhr, stieß ein Unbekannter auf dem Parkplatz P2 gegen einen grauen VW Multivan und beschädigte diesen hinten rechts. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 3000 Euro. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Am Freitag gegen 15.30 Uhr hat die Polizei in der Straße Am Berumerfehnkanal in Großheide einen 57-jährigen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

