Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Getränkemarkt - Täter flüchtet auf Fahrrad

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Mörse, Heinrich-Deumeland-Straße 09.12.2021, 04.00 Uhr - 04.07 Uhr

Ein Unbekannter ist am frühen Donnerstagmorgen in einen Getränkemarkt an der Heinrich-Deumeland-Straße eingebrochen. Ob und was er genau dabei erbeutet hat und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Untersuchungen in den nächsten Tagen ergeben.

Ein Zeuge, der auf der Heinrich-Deumeland-Straße aus Ehmen kommend in Richtung Mörse unterwegs war, hatte gegen 04.07 Uhr die Polizei über Notruf alarmiert, nachdem er im Kreuzungsbereich zur Salzwedeler Straße zunächst einen akustischen und anschließend auch den optischen Alarm an einem dortigen Getränkemarkt wahrgenommen hatte.

Der Zeuge konnte beobachten, wie plötzlich eine männliche Person aus dem Getränkemarkt kam und anschließend auf einem Fahrrad über die Hattorfer Straße flüchtete.

Die Polizei hat den Tatort aufgenommen und geht bei der Tatrekonstruktion davon aus, dass der Unbekannte gegen 04.00 Uhr gewaltsam die Haupteingangstür zum Getränkemarkt öffnete. Als er die Geschäftsräume betreten hatte fühlte er sich möglicherweise entdeckt oder gestört und verließ schnell wieder den Ort des Geschehens. Hierbei wurde er von dem aufmerksamen Zeugen gesehen, der umgehend die Polizei benachrichtigte.

Der Unbekannte war männlich, etwa 170cm bis 180cm groß und von schlanker Gestalt. Er war mit dunkler Hose, Jacke und Mütze bekleidet und trug eine weiße FFP2 Maske.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohnern, Passanten oder Autofahrern der Unbekannte aufgefallen ist und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell