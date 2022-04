Polizei Aachen

POL-AC: Tödlicher Verkehrsunfall in Stolberg-Büsbach

Am frühen Samstagmorgen (30.04.2022) wurden Rettungsdienst und Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall nach Stolberg-Büsbach gerufen. Im Kreuzungsbereich Prämienstraße / Meisenweg kam es zur Kollision zweier Pkw. Eine 63jährige Stolbergerin erlitt durch den Zusammenstoß so schwere Verletzungen, daß sie trotz unverzüglich eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb. Ein weiterer Unfallbeteiligter, ein 21jähriger Stolberger, wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Prämienstraße wird bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gesperrt. Größere Verkehrsstörungen blieben bislang aus. Das beigefügte Bild kann rechtefrei genutzt werden. (Hoh.)

