POL-AC: Korrekturmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt

Mit der Bitte um Beachtung - es ist der hier neu veröffentlichte Text mit leichten Korrekturen inhaltlich zu übernehmen, so handelt es sich u.a. um einen europäischen Haftbefehl:

Wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen versuchten Totschlags werden die beiden Brüder ASKAR mit europäischen Haftbefehlen gesucht. Sie sollen am 12.04.2022 auf dem Adalbertsteinweg einem 43-jährigen Geschädigten lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben. Hierbei stieß einer der Brüder mit einem Messer mehrmals auf den Mann ein. Beide Beschuldigte sind in Aachen gemeldet, aber zurzeit flüchtig. Das Amtsgericht Aachen hat nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Die Kripo fragt in diesem Zusammenhang: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt das KK 11 unter der Rufnummer 0241/9577-31101 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der 0241/9577-34210 entgegen. (am)

Bilder der beiden Tatverdächtigen sind unter folgenden Links im Fahndungsportal NRW zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/78479 https://polizei.nrw/fahndung/78482

