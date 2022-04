Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrolle: Drei tatverdächtige Drogendealer gehen der Polizei ins Netz

Baesweiler (ots)

Gestern Abend (27.04.2022) gegen 21.30 Uhr haben Streifenpolizisten einen Pkw kontrolliert und Drogen gefunden. Der Wagen, besetzt mit drei jungen Männern im Alter zwischen 22 und 24 Jahren, war den Beamten in Setterich auf der Hauptstraße aufgefallen. Als die Beamten nach dem Anhalten an das Fahrzeug herantraten, schlug ihnen schon ein starker Marihuanageruch entgegen. Bei der Kontrolle der Insassen und des Autos kam dann so einiges Verdächtiges zu Tage: Eine Vielzahl an Banknoten in kleiner Stückelung im Wert von über 3000,- EUR, mehrere Dutzend Portionsbeutel und Kapseln mit Drogen und insgesamt fünf Handys. Da der dringende Verdacht des Besitzes und des Handels mit Betäubungsmitteln besteht, beschlagnahmten die Beamten alles Gefundene. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen, Strafverfahren wurden eingeleitet. (pw)

