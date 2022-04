Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Brandstiftungen im Ostviertel

In der vergangenen Nacht haben unbekannte Täter gleich mehrere Brände im Ostviertel gelegt und damit einen erheblichen Sachschaden verursacht.

Die erste Tat ereignete sich gegen 23.00 Uhr in der Trierer Straße. Der Feuerwehr wurde ein brennendes Kleinkraftrad vor einem Wohnhaus gemeldet. Das Fahrzeug brannte völlig aus und erlitt einen Totalschaden. Wenig später, gegen 23.30 Uhr, setzten die Täter einen LKW in der Clermontstraße in Brand. Obwohl das Feuer bereits auf einen weiteren Lkw übergegriffen hatte, bekam die Feuerwehr den Brand schnell in den Griff und konnte eine Ausdehnung auf das nebenstehende Gebäude verhindern. Zwischen Mitternacht und 01.00 Uhr setzten die Täter an zwei weiteren Stellen Sperrmüll auf der Trierer Straße in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Eine groß angelegte Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg.

Der Lkw wurde sichergestellt und soll nun auf Spuren untersucht werden. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise abgeben können, sich unter der Nummer 0241/9577-31101 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der 0241/9577-34210 zu melden.

