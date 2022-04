Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen in der Eifel

StädteRegion/ Eifel (ots)

Letztes Wochenende (Sonntag, 24.04.2002) war der Verkehrsdienst der Aachener Polizei wieder in der Eifel unterwegs und hat Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt sowie das Streckenverbot für Motorradfahrer überwacht. Von morgens bis in die Abendstunden hinein waren die Beamten im Bereich Monschau und Simmerath im Einsatz: Auf dem Karweg, innerhalb geschlossener Ortschaft, wurden in beide Fahrtrichtungen mehr als 850 Fahrzeuge gemessen - an die 150 Verwarngelder bzw. Bußgelder wurden erhoben. Ein Motorradfahrer wird zusätzlich ein Fahrverbot erhalten, nachdem er mit 99 km/h fast doppelt so schnell als erlaubt unterwegs war. Gleiches gilt für einen Pkw- Fahrer, der mit 85 km/h geblitzt wurde. Auf der L 128 zwischen Steckenborn und Woffelsbach missachteten insgesamt 34 Motorradfahrer das dortige Streckenfahrverbot und mussten Verwarngelder bezahlen. Zusätzlich verstieß noch ein Fahrzeugführer gegen das das dortige Überholverbot. Das Teilstück ist an besonders verkehrsstarken Tagen, also an den Wochenenden, zur Verhinderung schwerer Unfälle und zur Eindämmung der Lärmkulisse im Talkessel des Rursees für Motorradfahrer gesperrt.

Die Polizei wird weiterhin, auch an Wochentagen, in der Eifel unterwegs sein und ein wachsames Auge auf den Verkehr haben. (pw)

