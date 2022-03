Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220301-1-pdnms Fußgängerin nach Verkehrsunfall in Schinkel schwer verletzt

Schinkel ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Eine 17 jährige Fußgängerin wurde am 28.02.2022 gegen 20.10 Uhr im Roggenrader Weg in Schinkel bei einem Verkehrsunfall schwerverletzt und musste mit einem Rettungswagen in die Uniklinik nach Kiel gefahren werden.

Die junge Frau war zu Fuß unterwegs auf dem Roggenrader Weg. Ebenfalls auf dem Roggenrader Weg in Richtung Schinkel war ein 62 jähriger Mann in seinem PKW VW unterwegs.

Aufgrund der Dunkelheit nahm der Fahrer des VW die Fußgängerin nicht wahr und es kam zum Zusammenstoß.

Die 17 jährige Fußgängerin war die gesamte Zeit ansprechbar, Lebensgefahr bestand bei ihr nicht.

Der Fahrer des PKW VW blieb unverletzt.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell