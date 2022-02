Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220228-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Am Freitag den 25.02.2022 gegen 13.20 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Post / Arbeitsagentur in der Friedrichstraße in Neumünster zu einem Verkehrsunfall.

Beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke touchierte ein PKW Fahrer einen anderen PKW, der gerade auf dem Parkplatz in Richtung Friedrichstraße fuhr.

In diesem Zusammenhang wird ein Zeuge gesucht, der sich mit der Fahrerin des ausparkenden PKW nach dem Unfall unterhalten hatte. Auch weitere Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04321-9450 bei der Polizei Neumünster zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

