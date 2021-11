Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher wurde geschnappt

Sonneberg (ots)

Ein 32-Jähriger versuchte Mittwochmorgen mit Hilfe einer Leiter in eine Wohnung in der Steinacher Straße in Sonneberg einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete den Mann, hielt ihn fest und informierte die Polizei. Die Beamten nahmen den Einbrecher fest. Die Haftprüfung erfolgt in den kommenden Stunden.

