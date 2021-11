Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Von der Sonne geblendet

Neustadt/Orla (ots)

Am Mittwoch gegen 13:00 Uhr war ein 69-Jähriger mit seinem Peugeot auf der Landstraße zwischen Stadtroda und Neustadt/Orla unterwegs. Nach eigener Aussage blendete die Sonne so stark, dass der Fahrer mit seinem PKW am Abzweig Breitenhain nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Das Fahrzeug landete auf dem Dach. Die 82-jährige Beifahrerin wurde dabei im Auto eingeklemmt. Beide Insassen verletzten sich zum Glück nur leicht. Bis zur Beendigung der Bergung musste die Straße voll gesperrt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell