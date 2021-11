Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher auf frischer Tat geschnappt

Bad Lobenstein (ots)

Ein 35-Jähriger drang Mittwochnachmittag in eine Gartenlaube innerhalb einer Gartenanlage in der Wurzbacher Straße in Bad Lobenstein ein und war gerade dabei, sich aus dem Staub zu machen. Weit kam er jedoch nicht, denn Zeugen beobachteten den Einbrecher und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann gab gegenüber den Beamten die Einbrüche in zahlreiche weitere Gartenlauben in dieser Gartenanlage sowie rund um Bad Lobenstein zu. Die Ermittlungen der Polizei sind hierzu im vollen Gange. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft erfolgte die vorläufige Festnahme des Mannes. Über einen Haftantrag wird vermutlich am heutigen Tag entschieden.

