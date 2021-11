Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zigarettenautomat gesprengt

Oppurg (ots)

Am Dienstag, vermutlich zwischen 22:15 Uhr bis 22:30 Uhr, sprengten Unbekannte mit Pyrotechnik einen Zigarettenautomaten auf Höhe eines Imbisses in Oppurg und ließen eine unbekannte Menge an Zigaretten mitgehen. Die Kraft der Sprengung war so stark, dass Automatenteile bis zu 20 Meter weit geschleudert wurden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

