POL-AC: Großdemo im Bereich Lützerath verläuft friedlich

Aachen/Erkelenz/Lützerath (ots)

Am Samstag (23.04.2022) hat eine Großdemonstration der Klimagerechtigkeitsbewegung im Bereich Lützerath stattgefunden. Insgesamt nahmen in der Spitze bis zu 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Kundgebung mit anschließendem Demonstrationszug von Immerath nach Lützerath teil. Die Versammlung wurde primär von Kommunikationsbeamten begleitet, der Einsatz weiterer bereitgehaltener Polizeikräfte war nicht erforderlich. Das Deeskalationskonzept der Polizei Aachen ist somit aufgegangen.(Hz.)

