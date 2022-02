Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Ausgelöste Brandmeldeanlage in der Innenstadt

Dinslaken (ots)

Am Dienstag gegen 15:00 Uhr wurden die Feuerwehreinheiten Hauptwache, Stadtmitte und Hiesfeld in die Dinslakener Innenstadt zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Einkaufszentrum alarmiert. Kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte bereits Entwarnung gegeben werden, da kein Brandereignis stattgefunden hat. Nach ca. 20 Minuten war der der Einsatz für alle Einsatzkräfte beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell