Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Einfamilienhaus in Bornheim-Hersel - Unbekannte entwendeten Schmuck - Verdächtige Personen beobachtet - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Am 08.01.2022, in dem Zeitraum zwischen 09:30-13:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Gartenstraße in Bornheim-Hersel ein.

Nach den bisherigen Feststellungen brachen der/die Unbekannte(n) zunächst ein Gartentor auf und verschafften sich so Zugang auf das Gartengrundstück. Von hier aus gelangten sie an die rückwärtige Gebäudeseite - durch das Einschlagen einer Scheibe der Terrassentüre verschafften sie sich Zugang in die Räume, die augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsucht wurden. Mit Schmuck in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang verließ(en) der/die Täter den Tatortbereich unerkannt. Eine Zeugin hatte gegen 13:00 Uhr eine ihr unbekannte männliche Person beobachtet, die vor dem betroffenen Haus stand. Als die Zeugin sich näherte, entfernte sich der Unbekannte, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

ca. 175 cm groß schlanke Statur trug u.a. eine schwarze "Bomberjacke" mit einem orangen "V" im Rückenbereich

Eine weitere Zeugin stellte gegen 12:00 Uhr einen verdächtigen Mann fest, der mit einer Weinflasche in der Hand an einer Haustüre in der Nachbarschaft des betroffenen Hauses geklingelt hatte. Der augenscheinlich angetrunkene Mann entfernte sich, als die Türe dann von einem Bewohner geöffnet wurde.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell