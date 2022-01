Polizei Bonn

POL-BN: Witterungsbedingter Unfall mit verletzter Person

Bonn (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 08:15 h zu einem witterungsbedingten Unfall in Bonn Tannenbusch. Die 34jährige weibliche Fahrzeugführerin geriet mit ihrem Fahrzeug in Folge von Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Das verunfallte Fahrzeug kam nach einem Fahrzeugüberschlag auf dem Fahrzeugdach zu liegen, die verletzte Fahrerin wurde durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Bonn aus dem Fahrzeug befreit und durch den Rettungsdienst in ein Bonner Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von 1000,- EUR, die Unfallörtlichkeit war während der Unfallaufnahme für ca. 45 Minuten voll gesperrt.

