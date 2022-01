Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Drei versuchte Geschäftseinbrüche - Türen und Fenster hielten Stand

Am Donnerstagmorgen (06.01.2022) stellten die Inhaber dreier Geschäfte in der Breite Straße und Alexanderstraße Einbruchsversuche in ihre Läden fest. Wie sich herausstellte, hatten bislang Unbekannte in der Nacht versucht, die Eingangstüren aufzuhebeln. Betroffen waren dabei zwei Frisörsalons sowie ein Café. Die drei Türen sowie ein angegangenes Fenster hielten den Aufbruchversuchen der Einbrecher jedoch Stand, es konnte kein Zutritt zu den Geschäften erlangt werden. Nach der Aufnahme der Tatorte hat das zuständige Kriminalkommissariat 13 die Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Tatorte gesehen? Hinweise werden unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

