Polizei Bonn

POL-BN: Einbrecher nutzen Abenddämmerung und Dunkelheit

Hausbewohner überrascht Täter auf frischer Tat

Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Eine böse Überraschung erlebte am Donnerstag, 06.01.2022, ein 59-jähriger Mann aus Bonn-Lannesdorf. Um 17:45 Uhr standen plötzlich zwei Unbekannte in dem Schlafzimmer seines Reihenhauses an der Straße im Meisengarten. Mit einer Handylampe leuchteten sie um sich. Der Hausbewohner schrie die Unbekannten an. Daraufhin liefen sie sofort aus dem Gebäude und verließen das Grundstück über den Garten, der sich hinter dem Gebäude befindet.

Im Rahmen der Ermittlungen durch die alarmierte Polizei wurde festgestellt, dass die beiden Unbekannten die Terrassentüre aufgebrochen und sich so den Zutritt zu dem Haus verschafft hatten.

Ob sie etwas gestohlen haben, steht bislang noch nicht fest. Von den Tatverdächtigen, die von dem Zeugen als Jugendliche beschrieben wurden, fehlt bislang jede Spur.

Ein etwa 1,70 Meter bis 1,90 Meter großer Verdächtiger soll eine braune Hose sowie einen Kapuzenpullover getragen haben. Sein Komplize soll etwa 1,65 Meter groß sein.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei prüfen auch einen möglichen Tatzusammenhang mit einem weiteren versuchten Wohnungseinbruch in der Nachbarschaft. In der Zeit von 15.00 Uhr bis 19:00 Uhr hatten bislang Unbekannte versucht, die Terrassentür eines weiteren Einfamilienhauses Am Meisengarten aufzubrechen. Hier scheiterten sie an den Sicherungseinrichtungen und gelangten nicht ins Haus.

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Zusammenhang mit den genannten Taten stehen könnten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13 oder die Kriminalwache der Bonner Polizei. Rufnummer: 0228/150.

Im Zusammenhang mit diesen beiden Taten weist die Bonner Polizei darauf hin, dass Einbrecher gerade in diesen Wochen vermehrt die früh einsetzende Abenddämmerung zur Tatbegehung ausnutzen.

Im Schutz der Finsternis verschaffen sich Kriminelle Zugang zu Häusern und Wohnungen, insbesondere dann, wenn keine Sicherheitsmaßnahmen zu erkennen oder Zeichen der Abwesenheit sichtbar sind. So ist es für die Täter leicht zu erkennen, dass niemand zu Hause ist.

Die Polizei gibt deshalb erneut folgende Empfehlungen zum Schutz vor Wohnungseinbrechern:

Schließen Sie Fenster, Terrassen- und Balkontüren , auch wenn Sie das Haus nur kurz verlassen.

Verwenden sie Zeitschaltuhren und Bewegungsmelder für die Innen- und Außenbeleuchtung.

Achten Sie auf verdächtige Personen und Situationen.

Rufen Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei über 110.

Lassen sie sich neutral und kostenlos von Ihrer Polizei zum Einbruchschutz beraten. Informationen und Terminvereinbarungen: 0228 15-7676 oder per Mail an Einbruchschutz.Bonn@polizei.nrw.de

