Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Blickallee

Taschendiebstahl - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Auf eine Geldbörse hatten es mal wieder Taschendiebe am Dienstag (29.6.) in einem Verbrauchermarkt an der Blickallee abgesehen. Die Geschädigte befand sich im Zeitraum von 11.15 bis 11.45 Uhr in dem Verbrauchermarkt und hatte ihre Handtasche im Einkaufswagen abgestellt. An der Kasse stellte sie den Diebstahl der Geldbörse fest. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Geldbörsen körpernah zu tragen. Fast täglich kommt es im Moment in den Städten und Gemeindes des Kreises zu gleichgelagerten Fällen. Immer befinden sich die Geldbörsen in Taschen oder sogar Hosentaschen. In einigen Fällen können die Geschädigten berichten, dass sie abgelenkt oder angerempelt wurden. Falls sie in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen rufen sie bitte über Notruf die Polizei. In diesem Fall bittet die Polizei Coesfeld Zeugen sich unter der Rufnummer 02541/140 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell