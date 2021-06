Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lübbesmeyerweg

Geparktes Auto beschädigt

Coesfeld (ots)

Einen geparkten weißen Toyota Yaris beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht zum Dienstag auf dem Lübbesmeyerweg. Der Toyota war auf einem Parkstreifen entlang des Fahrbahnrandes geparkt. Die Beschädigungen an dem Auto befinden sich im hinteren Bereich der Fahrerseite und dürften vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeuges entstanden sein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

