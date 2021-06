Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Stadtgebiet

Katalysatoren gestohlen

Coesfeld (ots)

Am Wochenende bzw. in der Nacht zum Montag (28.6.) stahlen Unbekannte an zwei Fahrzeugen die Katalysatoren. Ein Auto war an der Coesfelder Straße, das andere auf einem Parkplatz an der Straße Auf der Flage abgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell