POL-BN: Verkehrskontrolle in Bonn-Duisdorf - Ermittlungen gegen Autofahrerin wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung

Am 06.01.2022, gegen 20:50 Uhr, hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung auf der Bahnhofstraße in Bonn-Duisdorf eine Autofahrerin zur Durchführung einer Verkehrskontrolle an.

Nachdem sich bei der Überprüfung der Frau Anhaltspunkte für eine mögliche Drogeneinwirkung (u.a. Pupillenreaktion) ergeben hatte, bestätigte ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest schließlich den Verdacht. Zur Beweissicherung wurde daraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Die 38-Jährige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung. Das zuständige Verkehrskommissariat 2 führt hierzu die weitergehenden Ermittlungen.

