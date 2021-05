Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer nach Unfall mit Radfahrer gesucht

Hagen (ots)

Bei einem Unfall wurde ein 17-jähriger Radfahrer auf der Berliner Straße leicht verletzt. Am Sonntag (02.05.2021) gegen 16.15 Uhr war der Jugendliche im Kreuzungsbereich in Höhe der Rolandstraße mit einem Auto zusammengestoßen. Das Fahrzeug hatte nach bisherigen Ermittlungen beabsichtigt nach links abzubiegen und dabei den vorfahrtsberechtigten Heranwachsenden übersehen. Der Fahrer des Autos habe angehalten und sich mit dem 17-Jährigen unterhalten. Als dieser ihm sagte, dass es ihm gut gehe, stieg er wieder in das Auto ein und fuhr davon. Der Mann sei etwa 50-60 Jahre alt und 170cm groß gewesen. Er hatte eine dünne Statur und graue Haare. Seine Beifahrerin sei dunkelhäutig gewesen. Bei dem Auto handelt es sich vermutlich um einen weißen Ford. Unfallspuren müssten sich an der rechten Fahrzeugseite im hinteren Bereich befinden. Der Fahrer des Autos wird gebeten sich bei der Polizei Hagen zu melden. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen genommen. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Am Rad entstand geringer Sachschaden. (arn)

