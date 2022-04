Aachen (ots) - Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) hat die Planungen für die Sanierung des denkmalgeschützten Kármán-Auditoriums in Aachen abgeschlossen. In den kommenden Tagen starten die Arbeiten mit der Baustelleneinrichtung. An der Rheinisch-Westfälisch Technischen Hochschule (RWTH) Aachen ...

mehr