Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich/Wittmund (ots)

Illegale Cannabisplantage in Wiesmoor hochgenommen

Die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund hat am Dienstag eine illegale Cannabisplantage in Wiesmoor hochgenommen und erhebliche Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. Vier Männer sind vorläufig festgenommen worden.

Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen in Wiesmoor haben Beamtinnen und Beamte am Dienstag unter anderem ein Gewerbeobjekt an der Hauptstraße überprüft. In dem Gebäude fanden sie eine professionelle Indoor-Cannabis-Plantage. Die Ermittlerinnen und Ermittler stellten in dem Objekt über 400 nahezu erntereife Cannabispflanzen sowie umfangreiches technisches Equipment sicher.

An die Indoorplantage waren Räumlichkeiten angegliedert, die vermutlich zum ständigen Aufenthalt von Personen gedient haben, die den Betrieb dieser hochkomplexen Anlage aufrechterhalten haben dürften.

In einem weiteren Objekt an der Hauptstraße, welches die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei Aurich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich am Abend durchsuchten, wurden zudem mehrere Säcke mit insgesamt rund 100 Kilogramm geerntetem und verpacktem Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Die Betäubungsmittel haben einen geschätzten Straßenverkaufswert von mehr als einer Million Euro.

Zwei 31-jährige Männer ohne legalem Aufenthalt in Deutschland sowie ein 32-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Aurich wurden am Dienstag vorläufig festgenommen. Am Mittwoch nahmen die Beamtinnen und Beamten in dem Zusammenhang auch einen 56 Jahre alten Mann aus Wiesmoor vorläufig fest.

Die vier Beschuldigten sollen noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

