Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Lack zerkratzt

In der Dammstraße in Norden haben Unbekannte ein Auto zerkratzt. Zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 5.20 Uhr, beschädigten die Täter den Lack eines schwarzen Dacia Duster und verursachten einen Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer ist am Sonntagabend nach einem Parkplatzunfall geflüchtet. Vor einem Restaurant in der Fockenbollwerkstraße wurde zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr ein weißer Audi Q3 hinten links beschädigt. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. An dem Audi wurde roter Fremdlack festgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein grauer VW Golf Sportsvan wurde am Samstag in Aurich beschädigt. Zwischen 9 Uhr und 13 Uhr stand der Wagen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums am Dreekamp. In dem genannten Zeitraum touchierte ein Unbekannter den VW vermutlich beim Rangieren. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Norden - Unfallflucht

Im Schafweg in Norden kam es am Sonntag zu einer Unfallflucht Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß zwischen 19.15 Uhr und 22.10 Uhr gegen einen geparkten VW T-Cross und verursachte einen Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell