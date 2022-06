Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Balkonbrand - Radmuttern gelöst - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Parkenden PKW beschädigt

Beim Ausparken aus einer Parklücke an einer Sporthalle in der Katzenbachstraße beschädigte am Montag, gegen 15 Uhr, eine 28-Jährige mit ihrem BMW einen dort geparkten VW einer 45-Jährigen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1400 Euro.

Neresheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Montag gegen 19:30 Uhr ein 22-Jähriger mit seinem VW auf der L1080 in Richtung Unterriffingen, in einer Linkskurve, von der Fahrbahn ab. Infolgedessen geriet das Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich. Bei dem Unfall wurde der 25-Jährige Beifahrer leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Ellwangen: Radmuttern gelöst

Am Samstag bemerkte ein 53-Jähriger ein ungewöhnliches Fahrverhalten seines Fahrzeugs. Bei der Nachschau in einer Werkstatt wurde festgestellt, dass mehrere Radmuttern an den Reifen mutwillig gelöst wurden. Der BMW stand im Zeitraum von Freitag bis Samstag in der Hohenstaufenstraße. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Montag, in der Zeit von 06:15 Uhr bis 15:55 Uhr, wurde ein auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Güglingstraße geparkter PKW durch einen bislang Unbekannten beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Balkonbrand

Möglicherweise ein überfüllter Aschenbecher hat am Montag gegen 18:45 Uhr zum Brand auf einem Balkon im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Werrenwiesenstraße geführt. Der Brand entfachte vermutlich zuerst auf einer hölzernen Bank und griff anschließend auf ein darüberliegendes Fenster über. Ein aufmerksamer Bewohner des Hauses bemerkte den Brand, kümmerte sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbstständig und effektiv um das Löschen des Brandherdes und evakuierte die Bewohner der betroffenen Wohnung. Die hinzugerufene Feuerwehr musste anschließend die Nachlöscharbeiten vornehmen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 20000 Euro.

Ellwangen: Reifen geplatzt

Während der Fahrt platzten am Montag, gegen 17:45 Uhr auf der BAB7 zwischen der Anschlussstelle Ellwangen und der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau an einem LKW eines 44-Jährigen beide linken Reifen der hinteren Achse. Der 44-Jährige konnte sein Fahrzeug noch gefahrenlos auf dem Standstreifen zum Stillstand bringen. An dem LKW entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

