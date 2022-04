Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Neue Einsatzjacken für ein Sonderteam der Feuerwehr Pulheim

Am Montagabend, 04. April, konnte der Leiter der Feuerwehr Pulheim einem besonders ausgebildeten Team seiner Mannschaft, neue und den Aufgaben angepasste Schutzjacken übergeben. Immer wieder kommen Einsatzkräfte der Feuerwehr in psychisch belastende Situationen. Daraus können psychische Belastungen entstehen, die nicht selten zu einer Krankheit oder Belastungsstörungen führen können. Zur Prävention, als auch zur Unterstützung in solchen Situationen, unterhält die Feuerwehr Pulheim ein eigenes Team zur PsychoSozialen Unterstützung (PSU) als Arbeitsschutz für ihre Einsatzkräfte. Das Team unter Leitung von Hauptbrandmeister Rochus Ellmann besteht aus besonders ausgebildeten Kräften der Feuerwehr sowie zusätzlich einem Notfallseelsorger. Das Fachpersonal steht auch für überörtliche Hilfe zur Verfügung, wie zuletzt bei der Hochwasserkatastrophe in Erftstadt. Um diesem Team an der Einsatzstelle einen adäquaten Wetterschutz zu geben und in seiner Funktion besser erkennbar zu machen, konnte der Leiter der Feuerwehr Pulheim, Tim Schweren, nun den Einsatzkräften spezielle Schutzjacken übergeben. Die regen- und winddichten Jacken entsprechen der bei den Feuerwehren üblichen Farbgebung für solche Kräfte, damit die Erkennbarkeit auch durch ortsfremde Feuerwehrangehörige und andere Hilfsdienste gewährleistet ist. Stellvertretend für das Team nahm Rochus Ellmann die neue Einsatzkleidung entgegen. Dieser freute sich bei der Übergabe sichtlich und dankte dem Leiter der Feuerwehr und der Stadtverwaltung für die Beschaffung und die Unterstützung bei dieser wichtigen Aufgabe. Besonderes freute sich das Team mit Sascha Kesselheim, der im Rahmen dieser Veranstaltung seine Ernennungsurkunde für das PSU-Team erhielt.

