Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Trickdiebstähle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Zwei Trickdiebstähle zum Nachteil älterer Menschen

Am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr klingelte eine Frau bei einer Anwohnerin in der Straße In der Ilgenwiesen und gab sich gegenüber der Bewohnerin als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes aus. So konnte sich die Unbekannte Zutritt zur Wohnung der Seniorin verschaffen. Später stellte die Bewohnerin fest, dass aus einer Geldkassette in ihrer Wohnung mehrere hundert Euro fehlten.

Die angebliche Pflegekraft wird als Junge Frau unter 30 Jahre beschrieben. Sie soll schwarze Haare gehabt haben. Sie trug weiße Kleidung ähnlich der Arbeitsbekleidung von Pflegekräften. Die Täterin soll laut Zeugin mit russischem Akzent gesprochen haben.

Gegen 20:00 Uhr erschien eine weitere Frau, welche sich als Mitarbeiterin einer Krankenkasse ausgab an der Wohnung einer älteren Dame im Sulmeisterweg. Unter dem Vorwand die Anwohnerin untersuchen zu wollen, verschaffte die Unbekannte Frau sich Zutritt zur Wohnung. Am nächsten Tag stellte die Seniorin fest, dass ein Möbeltresor samt wertvollem Inhalt aus ihrer Wohnung entwendet wurde.

In diesem Fall handelte es sich bei der vermeintlichen Krankenkassenmitarbeiterin um eine circa 20-jährige Frau mit schlanker Statur und dunklem Teint. Auch sie trug weiße Kleidung und gab gegenüber ihrem Opfer an aus Indonesien zu stammen.

Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei den beiden Frauen um Komplizinnen handelt.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet daher dringend um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Montag zwischen 5:00 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Crailsheimer Straße geparkten PKW der Marke VW. An diesem entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell