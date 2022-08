Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Apotheke, Täter durch aufmerksame Zeugen gestellt

Gerolstein (ots)

Am 31.07.2022 gegen 13:00 Uhr begab sich ein 52-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Blankheim, welcher sich aufgrund eines Sonntagsausflugs in Gerolstein aufhielt, zum Corona-Testzentrum im Kasselburger Weg in Gerolstein.

Da dieses geschlossen hatte, geriet er bei einer Alkoholisierung von über 3,0 Promille derart in Rage, dass er, um sich abzureagieren, gegen die Scheibe der sich in der Nähe befindlichen Apotheke schlug und diese beschädigte.

Im Anschluss wollte er sich in Richtung Stadtmitte entfernen.

Durch aufmerksame Zeugen wurde der Täter angesprochen und dazu bewegt, auf das Eintreffen der Polizei zu warten.

Der Täter entschuldigte sich im Anschluss für sein Verhalten und sicherte zu, für die Schadensregulierung aufzukommen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Person der Örtlichkeit letztlich verwiesen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell