Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher durchwühlen Theke und Küche

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Montagmorgen stellten Reinigungskräfte einen Einbruch in ein Café in der Kaiserslauterer Innenstadt fest. Unbekannte hebelten eine Seiteneingangstür auf und drangen in das Café ein. Sie durchwühlten die Theke und die Küche. Dabei entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Es konnten bisher keine Feststellungen über entwendete Gegenstände getroffen werden. Die Polizei sicherte Spuren. |cst

