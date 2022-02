Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermeintliche Waffe ruft Polizei auf den Plan

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagmittag meldete sich eine Anwohnerin bei der Polizei. Sie teilte mit, dass sie eine Gruppe von circa 15 Personen beobachtete, die vor ihrem Haus in der Slevogtstraße ausgestattet mit Knüppeln vorbeiliefen. Bei einer männlichen Person will die Anruferin auch eine Schusswaffe gesehen haben. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus und überprüfte die Personengruppe. Bei der Durchsuchung der Männer zwischen 21 und 53 Jahren konnten keine Waffen festgestellt werden. Zeugen beobachteten, dass der Mann mit der angeblichen Waffe die Örtlichkeit bereits verlassen hatte. Da die Personalien des Betroffenen bekannt waren, durchsuchten die Einsatzkräfte die Wohnung des 38-Jährigen aus dem Kreis Kaiserslautern. Auch dort fanden die Beamten keine Schusswaffe. |cst

