Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täter und Zeugin gesucht

Kaiserslautern (ots)

Ein etwa 60 Jahre alter Mann packte am letzten Donnerstag eine 15-Jährige an der Bushaltestelle in der Burgstraße am Arm und forderte sie auf, ihm zu folgen. Nur durch das beherzte Eingreifen einer älteren Dame ließ er von ihr ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der 60-jährige Mann wird wie folgt beschrieben: Südländer, ca. 175 cm groß, südländischer Akzent, äußerst ungepflegt, lichtes Haar, ca. 10 cm langer orangener Bart, blaue Jogginghose, weißes T-Shirt mit gelb-bräunlichen Flecken. Die Personalien der Dame sind bislang unbekannt, sie wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die PI Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631/369-2150 entgegen. me

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell