Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbörse entwendet

Hochspeyer (ots)

Am Freitagnachmittag wurde einer Kundin eines Supermarktes die Geldbörse entwendet. Die Dame hatte ihre Geldbörse in den Einkaufswagen gelegt. Ein bislang unbekannter Täter nahm die Geldbörse samt zahlreicher Ausweisdokumente und Bargeld an sich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell