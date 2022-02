Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall im Kreuzungsbereich - Wer hatte Grünlicht?

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 15:00 Uhr im Kreuzungsbereich Lauter-, Mühlstraße ein Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Frau aus dem Donnersbergkreis befuhr mit ihrem Fahrzeug die Lauterstraße aus Richtung Stadtmitte kommend und bog nach ihren Angaben bei Grünlicht nach links in die Mühlstraße ab. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem Fahrzeug einer 30-jährigen Frau aus Zweibrücken, die von der Mühlstraße kommend nach links in die Lauterstraße einbog. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Da auch die 30-Jährige angab, bei Grün losgefahren zu sein, bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen des Unfalles mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2, unter 0631/369-2250, bzw. pikaiserslautern2@polizei.rlp.de, in Verbindung setzten. |pvd

