Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Einfamilienhaus

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde am späten Freitagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Alsenborn eingebrochen. Die Täter durchsuchten das gesamte Haus nach Wertgegenständen und öffneten einen Tresor im Anwesen. Es wurden Bargeld und diverse Schmuckstücke entwendet. Durch die Beamten konnten vor Ort Spuren gesichert und Beweismittel sichergestellt werden.

